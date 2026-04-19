Villas-Boas | All' Inter esperienza super e con Mou siamo amici Leao? Talento incredibile

Il presidente di una squadra portoghese ha parlato delle sue relazioni con l'ex allenatore, sottolineando che, nonostante siano rivali, mantengono un buon rapporto e si sentono regolarmente. Ha ricordato con piacere l’esperienza a Milano e ha espresso dispiacere per l'Italia, che non partecipa al prossimo Mondiale. Inoltre, ha commentato l'incredibile talento di un calciatore portoghese, evidenziando le qualità del giocatore e l’affinità con l’allenatore.

Nel calcio professionistico, a parte il giocatore, ha ricoperto tutti i ruoli: da osservatore ad assistente, da allenatore a presidente. André Villas-Boas ha un’esperienza vastissima e conosce le molte sfaccettature del mondo del pallone. È stato collaboratore di Mourinho all’Inter, ha lavorato in tanti Paesi, ha scoperto talenti ed è stato anche nominato ambasciatore di Laureus. Con lui abbiamo parlato della stagione trascorsa nella Milano nerazzurra con Mou (2008-09), della crisi del nostro calcio, del talento di Leao, di Farioli, il tecnico che è felice di aver scelto per il “suo” Porto, e di molto altro. Villas-Boas, quando a 16 anni ha...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Villas-Boas: "All'Inter esperienza super e con Mou siamo amici. Leao? Talento incredibile" Notizie correlate Inter, vittoria gusto amaro. Dimarco-Diouf: metà festa. Incroci pericolosi con MouLa quinta vittoria su otto partite nel girone non basta all’Inter per conquistare direttamente gli ottavi di Champions League. Tore André Flo: "Chivu super, ma col Bodo dovrai temere il vento. Inter, hai un talento... norvegese"Tore André Flo, centravanti pennellone da 193 centimetri e leggenda del calcio norvegese, per un paio d’anni di stanza felicemente sulle colline... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Villas-Boas on Thiago Silva: It’s a great way to end a magical story; Villas-Boas reveals Bundesliga near miss: I nearly went to Germany; A perfect marriage, Villas-Boas and Vítor Pereira were excellent; André Villas-Boas on José Mourinho: We message, mindful of our clubs. Villas Boas «L'Inter? Sono al Porto e ci voglio restare a lungo»Luís André Pina Cabral Villas Boas, noto semplicemente come André Villas Boas è attualmente l'allenatore del Porto dopo essere stato assistente tecnico di Josè Mourinho al Porto dal 2003 al 2004, al ... ilgiornale.it Villas Boas, addio all'Inter. A Shangai al posto di Eriksson: ingaggio recordLo Shanghai Shanggang Jituan Zuqiu Julebu ha annunciato l'ingaggio di Andre Villas-Boas. L'ex allenatore di Porto (più giovane allenatore a vincere l'Europa League), Chelsea (2011-2012), Tottenham e ... affaritaliani.it Claudio Ranieri José Mourinho Avram Grant Felipe Scolari Ray Wilkins Guus Hiddink Carlo Ancelotti André Villas-Boas Roberto Di Matteo Rafael Benítez José Mourinho Eddie Newton Steve Holland Guus Hiddink Antonio Conte Maurizio Sarri Frank Lampard x.com