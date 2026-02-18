Tore André Flo ha commentato la prestazione di Chivu, affermando che è stato eccezionale, ma ha avvertito che contro il Bodo il vento potrebbe diventare un nemico. Flo, che ha vestito la maglia del Siena in Italia per due stagioni, ora allena la squadra under 17 della Norvegia. Durante un'intervista, ha detto che il calcio norvegese è più innovativo di quello italiano e ha lasciato intendere che la sua nazionale potrebbe sorprendere al prossimo Mondiale.

Tore André Flo, centravanti pennellone da 193 centimetri e leggenda del calcio norvegese, per un paio d’anni di stanza felicemente sulle colline senesi, a 52 anni allena l’U17 del suo Paese. Oggi guarda a casa Inter per una serie di motivi: “Uno si chiama Matheo Arntzen, lo conoscete? È il nostro talentino classe 2009 che gioca nelle giovanili nerazzurre e farà felice la Norvegia del futuro. In questo momento, poi, oltre ai Giochi olimpici invernali, anche il playoff di Champions a Bodo è un evento sportivo imperdibile”. Flo, cosa deve temere di più l’Inter a Bodo: il meteo, l’atmosfera o il campo sintetico? “Più che del freddo, mi preoccuperei del vento, quello sì che cambia tutto, mentre l’atmosfera non deve minimamente preoccupare: è vero che la gente di Bodo può fare molto casino, ma i giocatori dell’Inter sono sicuramente abituati a stadi peggiori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tore André Flo: "Chivu super, ma col Bodo dovrai temere il vento. Inter, hai un talento... norvegese"

Bastoni e Chivu rispondono: l’Inter difende l’espulsione controversa e prepara la sfida col Bodo Glimt.Alessandro Bastoni e Cristian Chivu hanno preso posizione contro le polemiche sull'espulsione di un giocatore, a causa di una decisione che hanno definito corretta.

Chivu attacca Spalletti e blinda l’Inter: «Noi odiati perché vinciamo, ora sotto col Bodo»Cristian Chivu critica Spalletti e difende l’Inter, accusando i tifosi di odiare la squadra perché vince troppo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.