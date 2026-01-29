Inter vittoria gusto amaro Dimarco-Diouf | metà festa Incroci pericolosi con Mou

L’Inter ottiene una vittoria che però lascia un sapore amaro. Non basta il risultato per assicurarsi il passaggio diretto agli ottavi di Champions League. La squadra ha vinto, ma con qualche dubbio, e i rischi si sono visti anche negli incroci pericolosi con Mou. La corsa continua, ma la qualificazione resta ancora in bilico.

La quinta vittoria su otto partite nel girone non basta all’ Inter per conquistare direttamente gli ottavi di Champions League. Sfatato a Dortmund il tabù dei grandi appuntamenti, il 2-0 nella tana del Borussia (Dimarco e Diouf) è però un toccasana per le certezze europee e consolida la permanenza nella parta “alta“ del tabellone playoff. Il decimo posto consentirà di affrontare il Bodo Glimt o il Benfica di Mourinho con il ritorno in casa. Le probabilità di non entrare subito tra le migliori otto erano consisenti e anche Chivu fa i suoi conti in fase di formazione. Dei tre a rischio squalifica risparmia Bastoni e Lautaro, lasciando dal 1’ solo Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, vittoria gusto amaro. Dimarco-Diouf: metà festa. Incroci pericolosi con Mou Approfondimenti su Inter Vittoria Champions, Mou possibile avversario dell'Inter. Ecco tutti gli incroci dei playoff Venerdì si terrà il sorteggio dei playoff di Champions League. Borussia Dortmund-Inter 0-2: Dimarco e Diouf tengono vivo il sogno ottavi L’Inter conquista una vittoria fondamentale al Signal Iduna Park. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Inter Vittoria Argomenti discussi: Inter, vittoria gusto amaro. Dimarco-Diouf: metà festa. Incroci pericolosi con Mou. Inter, larga vittoria che cancella l'amaro retrogustoL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia la buonissima prova dell’Inter e spiega come i quattro gol messi a segno rappresentino una dolce notizia che spazza quell’amaro retrogusto ... calciomercato.com 1h• Una gemma su punizione di Dimarco e la rete di Diouf regalano la vittoria all'Inter:i i nerazzurri - facebook.com facebook VIDEO / CL, Dimarco-Diouf: la vittoria a Dortmund vale comunque i play-off. Gli highlights x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.