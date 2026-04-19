Villa Betania diventerà un rifugio per i senza dimora | proseguono i lavori

I lavori di ristrutturazione di Villa Betania sono in corso e prevedono la trasformazione della struttura in un punto di accoglienza per persone senza dimora. La villa, situata in una zona urbana, sta subendo interventi per adattarla alle nuove funzioni. La fase di lavoro riguarda principalmente gli interni e gli impianti, con l’obiettivo di rendere la struttura operativa a breve termine.