Bagnoli lavori in corso | proseguono senza interruzioni secondo Manfredi

Il sindaco di Napoli ha confermato che i lavori a Bagnoli continuano senza interruzioni. La conferma arriva dopo che sono stati effettuati controlli e verifiche sulla fase di avanzamento dei cantieri. Le attività nel quartiere proseguono secondo il cronoprogramma stabilito, senza sospensioni o ritardi. La comunicazione è stata resa nota attraverso un messaggio ufficiale del primo cittadino.

A Bagnoli, i lavori di riqualificazione dell'ex area Italsider stanno procedendo senza interruzioni, mentre a Dubai cresce l'attenzione per la situazione dei cittadini napoletani. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha voluto rassicurare sulla sicurezza dei napoletani nella città degli Emirati Arabi Uniti, sottolineando che, al momento, non ci sono segnalazioni di pericolo. In un'importante dichiarazione, ha confermato il suo costante contatto con l'Unità di crisi della Farnesina, assicurando che è in corso un monitoraggio meticoloso del personale partenopeo presente all'estero.

Bagnoli, sopralluogo della Commissione urbanistica. Manfredi: "Lavori per sigillatura colmata proseguono spediti"L’ispezione ha consentito di verificare da vicino ai consiglieri comunali, insieme ai componenti della struttura commissariale, lo stato di...

