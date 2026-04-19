VIDEO Vinitaly 2026 Vini La Fortezza rafforza la propria presenza internazionale tra buyer ed esperti
Al Vinitaly 2026, Vini La Fortezza si presenta con un rinnovato spazio dedicato, rafforzando la propria presenza tra buyer e professionisti del settore. L’azienda, proveniente dal Sannio, partecipa alla manifestazione internazionale che si tiene ogni anno in Italia, con l’obiettivo di consolidare i rapporti commerciali esistenti e avviare nuovi contatti. La partecipazione si inserisce in un quadro di continuità e crescita nel mercato del vino.
Tempo di lettura: 2 minuti Dal cuore del Sannio a uno dei palcoscenici più importanti del vino mondiale: Vini La Fortezza si conferma protagonista al Vinitaly 2026, consolidando relazioni e aprendo nuove prospettive di mercato. La manifestazione veronese, andata in scena dal 12 al 15 aprile, si è confermata ancora una volta un punto di riferimento globale per il settore vitivinicolo, capace di riunire operatori, buyer e professionisti provenienti da tutto il mondo. In questo contesto, la presenza della cantina sannita ha rappresentato un’occasione strategica per raccontare il territorio e valorizzare le proprie etichette. All’interno dello...🔗 Leggi su Anteprima24.it
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