Al Vinitaly 2026, Vini La Fortezza si presenta con un rinnovato spazio dedicato, rafforzando la propria presenza tra buyer e professionisti del settore. L’azienda, proveniente dal Sannio, partecipa alla manifestazione internazionale che si tiene ogni anno in Italia, con l’obiettivo di consolidare i rapporti commerciali esistenti e avviare nuovi contatti. La partecipazione si inserisce in un quadro di continuità e crescita nel mercato del vino.

Tempo di lettura: 2 minuti Dal cuore del Sannio a uno dei palcoscenici più importanti del vino mondiale: Vini La Fortezza si conferma protagonista al Vinitaly 2026, consolidando relazioni e aprendo nuove prospettive di mercato. La manifestazione veronese, andata in scena dal 12 al 15 aprile, si è confermata ancora una volta un punto di riferimento globale per il settore vitivinicolo, capace di riunire operatori, buyer e professionisti provenienti da tutto il mondo. In questo contesto, la presenza della cantina sannita ha rappresentato un’occasione strategica per raccontare il territorio e valorizzare le proprie etichette. All’interno dello...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Vinitaly 2026, Vini La Fortezza rafforza la propria presenza internazionale tra buyer ed esperti

Notizie correlate

Elezioni provinciali: la Lega rafforza la propria presenza politicaIl Coordinamento Provinciale della Lega Salvini Premier di Benevento esprime grande soddisfazione per lo straordinario risultato ottenuto nelle...

Leggi anche: Banca Ifis rafforza la propria presenza in Campania e inaugura la nuova sede di Salerno

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Vinitaly 2026 - Video; Vinitaly 2026, al via a VeronaFiere il 58° Salone internazionale dei vini e dei distillati. Gli scenari del settore, dall’export alle etichette fino ai dazi. VIDEOINTERVISTE E INTERVENTI: Fontana, Sberna, Lollobrigida, Tajani, Urso, Giuli, Zaia, Stefani, De Pascale,; Vinitaly 2026: Gallo, La Calabria del vino cresce e si presenta unita. (VIDEO); Vinitaly racconta: quando il vino incontra l'arte.

I 10 vini imperdibili che abbiamo assaggiato a Vinitaly 2026Dal Vinitaly 2026 una selezione di 10 vini imperdibili: Barolo, bollicine, bianchi e un Marsala storico. Gli assaggi più interessanti della fiera ... gamberorosso.it

Vinitaly, da Verona le nuove tendenze: vino dealcolato ed enoturismoAssaggi, convegni e novità. Temi centrali all’edizione numero 58 del Vinitaly, sono quello dei vini dealcolati (area NoLo) e quello dell'enoturismo. Allo zero alcol o a bassa gradazione la fiera ha an ... rainews.it

APRICENA PRESENTE AL VINITALY! Si chiude con grande soddisfazione l'esperienza dei nostri amministratori ZUFFRANO E DI MAIO a Verona. Orgoglio per Luca Mastrodomenico, oggi ai vertici del settore in Puglia, che con la sua azienda di famiglia con - facebook.com facebook

Oggi al Vinitaly, vetrina dell’eccellenza italiana e simbolo della qualità, della tradizione e della forza del nostro settore vitivinicolo. Un comparto che porta nel mondo il nome dell’Italia con orgoglio, lavoro e competitività. Grazie a tutti coloro che mi hanno accolt x.com