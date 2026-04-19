VIDEO Vinitaly 2026 successo per Cantina del Taburno | svelata la nuova linea Spumanti

Alla fiera Vinitaly 2026, la Cantina del Taburno ha presentato una nuova linea di spumanti, attirando l'interesse di visitatori e addetti ai lavori. La partecipazione ha consolidato la presenza dell’azienda nel settore vitivinicolo campano e italiano. La mostra si è svolta nel rispetto delle date previste, con un pubblico che ha mostrato entusiasmo per le novità proposte. La cantina ha ricevuto commenti positivi sulla qualità delle produzioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Cantina del Taburno protagonista al Vinitaly 2026, dove ha raccolto consensi e attenzione grazie alla presentazione della nuova linea di spumanti, confermando il proprio ruolo sempre più centrale nel panorama vitivinicolo campano e nazionale. Nel corso della manifestazione veronese, tra le più importanti a livello internazionale per il settore, la realtà sannita ha puntato con decisione sulle bollicine, svelando una gamma pensata per valorizzare al massimo le potenzialità del territorio del Taburno. Una scelta strategica che ha attirato operatori, buyer e appassionati, incuriositi da un progetto che unisce identità territoriale e visione moderna.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Vinitaly 2026, successo per Cantina del Taburno: svelata la nuova linea Spumanti Notizie correlate Cantina del Taburno del Gruppo Rillo protagonista al Vinitaly 2026 con degustazioni esclusive di vini del SannioCantina del Taburno e Cantina La Fortezza di Torrecuso, entrambe eccellenze enologiche del Gruppo Rillo, annunciano la partecipazione alla 56ª... Vinitaly 2026: Cantina del Taburno del Gruppo Rillo protagonista con degustazioni esclusive e focus sui vini del SannioTempo di lettura: 2 minutiCantina del Taburno e Cantina La Fortezza di Torrecuso, entrambe eccellenze enologiche del Gruppo Rillo, annunciano la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vinitaly 2026, vini campani ‘a gonfie vele’: grande successo della Regione Campania; VINITALY - Cantina del Taburno gruppo Rillo protagonista con degustazioni esclusive e focus sui vini del Sannio; VIDEO/ Vinitaly 2026, successo per Cantina del Taburno: svelata la nuova linea Spumanti; Vinitaly 2026: bilancio più che positivo per Terre de la Custodia. Vinitaly, Cantina del Taburno gruppo Rillo protagonista con degustazioni esclusive e focus sui vini del Sannio(Adnkronos) – Cantina del Taburno e Cantina La Fortezza di Torrecuso, entrambe eccellenze enologiche del Gruppo Rillo, annunciano la partecipazione alla 58a edizione di Vinitaly, in programma a Verona ... pianetagenoa1893.net Associazione ‘Aglianico del Taburno’ al Vinitaly: 21 cantine ambasciatrici di eccellenza e territorioL’Associazione ‘Aglianico del Taburno’ si prepara a vivere un momento di straordinaria rilevanza nel panorama enologico nazionale e internazionale: saranno infatti ben 21 le cantine socie protagoniste ... ntr24.tv Cantina del Taburno | Foglianise facebook