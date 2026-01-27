Victoria Beckham l’onorificenza a Parigi | le parole per i figli dopo l’attacco di Brooklyn

Victoria Beckham ha ricevuto a Parigi un'onorificenza come Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere. La famiglia Beckham, tranne Brooklyn, ha mostrato unità di fronte alle recenti tensioni. Questo riconoscimento sottolinea il contributo della stilista e icona del fashion nel panorama internazionale. La loro presenza rafforza il legame familiare, nonostante le difficoltà personali, evidenziando l’importanza della coesione in momenti di sfida.

I Beckham, dopo l’attacco di Brooklyn, fanno quello che sanno fare meglio: rimanere compatti. Victoria Beckham ha ricevuto l’onorificenza a Parigi di “Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere”: al suo fianco la famiglia al completo, tranne Brooklyn, il figlio che si è ormai ribellato ai suoi genitori. Durante il discorso, non ha perso l’occasione di ringraziare la sua famiglia e i figli per aver sempre creduto nella sua visione. Victoria Beckham riceve l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere. Riflettori puntati su Parigi: la Capitale francese è al centro dell’attenzione, dal momento in cui si sta svolgendo la Settimana della Moda. 🔗 Leggi su Dilei.it

Dopo le recenti dichiarazioni di Brooklyn Beckham, David Beckham ha deciso di commentare la situazione, sottolineando l’importanza di permettere ai figli di sbagliare.

