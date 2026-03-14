Oggi alle 17.30 la Pergolettese affronta l’Arzignano in una partita importante per la classifica. La squadra ospite è una posizione sopra in graduatoria e i punti in palio sono fondamentali per entrambe, con la Pergolettese che punta a risalire la china. La sfida si svolge allo stadio di casa, con l’obiettivo di conquistare una vittoria che potrebbe fare la differenza nella corsa alla salvezza.

La Pergolettese, oggi alle 17.30, ospita l’Arzignano (+1 in classifica): scontro con vista sulla salvezza. Gialloblù reduci da tre risultati utili (un pari, due vittorie) e che nei giorni scorsi hanno prolungato il contratto del 23enne Zaid Jaouhari finono al 2028. "Dovremo scendere in campo con attenzione e concentrazione, con questi ingredienti si potrà portare a casa un risultato positivo. Questa partita ha un peso specifico diverso dalle altre: pensiamo a fare una prestazione importante, il risultato sarà una conseguenza", le parole del tecnico Mario Tacchinardi (nella foto). "Non dovremo assolutamente sbagliare nè l’approccio, nè l’interpretazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La carica di Tacchinardi. Occasione Pergolettese: "Contro l’Arzignano i punti valgono doppio»

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