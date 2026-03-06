LR Vicenza | Mister Gallo parla della sfida contro la Giana Erminio pronte a combattere!

Il tecnico del LR Vicenza, Fabio Gallo, ha commentato la partita contro la Giana Erminio, sottolineando l’impegno della squadra e la determinazione a affrontare la sfida. Ha parlato delle caratteristiche dell’avversario e della volontà di ottenere un risultato positivo in vista della partita. Le dichiarazioni sono state rilasciate in vista del prossimo incontro e si concentrano sull’approccio della squadra alla gara.

VICENZA – In vista dell'attesissimo incontro tra Giana Erminio e L.R. Vicenza, che si svolgerà il 7 marzo alle 14:30 allo Stadio Città di Gorgonzola, il tecnico del Vicenza, Fabio Gallo, ha dato un'importante intervista. La partita fa parte della trentunesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi e rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre. Mister Gallo ha analizzato attentamente la recente partita contro il Trento, evidenziando un aspetto particolare: "È anomalo aver subito tre gol in un incontro, un evento che non era mai accaduto prima per noi," ha affermato.

