Viale Petrarca scontro tra scooter nella notte | feriti due ragazzi

Nella notte si è verificato un incidente lungo viale Petrarca, coinvolgendo due scooter. Due ragazzi sono stati portati in ospedale con un politrauma, mentre un’altra persona è stata soccorsa sul posto. L’incidente è avvenuto verso le 4 del mattino e al momento sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

Tre persone sono state soccorse di cui due accompagnate in ospedale con un politrauma. E' il bilancio di un incidente tra scooter avvenuto intorno alle 4.15 di questa domenica 19 aprile, in viale Petrarca, all'altezza del semaforo davanti l'Esselunga. Secondo quanto appreso, entrambi i conducenti.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Scontro tra auto e scooter nell’Aretino, feriti due ragazzi di 17 anni: soccorsi e trasportati in ospedaleDue 17enni sono rimasti feriti in un incidente che ha visto coinvolti un'auto e uno scooter nell'Aretino. Milano, schianto nella notte fra moto e taxi all’incrocio fra viale Campania e viale Corsica: muoiono due ragazzi di vent’anniMilano, 21 marzo 2026 – Uno schianto fra una moto e un taxi all’incrocio semaforico fra viale Campania-Mugello e viale Corsica con una coppia di... Una raccolta di contenuti Si parla di: Scontro tra scooter in viale Petrarca nella notte: due minorenni in ospedale; Agrigento, scontro tra tre auto vicino al Museo Griffo: tre feriti, traffico in tilt.