Scontro tra auto e scooter nell'Aretino feriti due ragazzi di 17 anni | soccorsi e trasportati in ospedale

Questa mattina nell’Aretino si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter. Due ragazzi di 17 anni sono rimasti feriti e sono stati subito soccorsi dai soccorritori. Sono stati portati in ospedale per le cure del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre gli agenti hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.

Due 17enni sono rimasti feriti in un incidente che ha visto coinvolti un'auto e uno scooter nell'Aretino. Sono intervenuti il 118 con l'ambulanza, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e l'elisoccorso Pegaso. I ragazzi sono stati trasportati in ospedale.

