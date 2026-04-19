Viale Europa sparisce il semaforo Si apre il cantiere per la rotatoria
Viale Europa si prepara a cambiare volto con l’avvio dei lavori per una nuova rotatoria al posto dell’attuale semaforo. Domani, lunedì, verrà allestito il cantiere che darà il via alla realizzazione della rotatoria, sostituendo l’ultimo grande impianto semaforico presente nell’area. La modifica interesserà la circolazione stradale e la viabilità locale, con l’obiettivo di migliorare la gestione del traffico.
Nuova rotatoria di viale Europa, ci siamo. Domani, lunedì, verrà allestito il cantiere destinato a generare una nuova rotatoria al posto dell’ultimo grande impianto semaforico della città. I lavori, che hanno un costo come quadro economico complessivo di 505mila euro di cui 325mila per la costruzione, prevedono la costruzione di una rotatoria ellittica di 44 per 35 metri (un po’ più grandi quella realizzata in via delle Città Gemelle) al centro della carreggiata che sostituirà lo storico semaforo caratterizzato da lunghe code. Il cantiere vedrà la luce nelle porzioni di terreno nei mesi scorsi espropriate ai lati della strada per allargare la carreggiata, senza abbattimento di alberi o case.🔗 Leggi su Lanazione.it
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