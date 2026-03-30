Parte il cantiere per la nuova rotatoria chiudono viale Da Vinci e via D' Avia

È iniziato il cantiere per la costruzione di una nuova rotatoria tra via D’Avia sud e via Leonardo da Vinci. Per consentire i lavori, sono state chiuse al traffico viale Da Vinci e via D’Avia. La realizzazione fa parte di un progetto più ampio che collega il Polo scolastico Leonardo con le aree di Cognento e Cittanova attraverso la Diagonale Verde, un corridoio ecologico lungo il percorso.

L’intervento rientra nei lavori di prolungamento della Diagonale Verde fino a Cittanova: consentirà la connessione del futuro sistema di trasporto pubblico e il collegamento con via Nobili L’intervento della Diagonale, tra cui appunto rientra la realizzazione della rotatoria, per un valore complessivo di quattro milioni di euro, è finanziato nell’ambito dell’Atuss, l’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile della Regione Emilia-Romagna, con un milione e 350 mila euro di fondi europei. I lavori sono stati assegnati tramite gara all’impresa Gsp Costruzioni srl di San Cesario sul Panaro e hanno preso il via nella primavera del 2024. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Parte il cantiere per la nuova rotatoria, chiudono viale Da Vinci e via D'Avia Articoli correlati Leggi anche: Rotatoria in viale Europa, parte il cantiere: "Miglioriamo sicurezza e fluidità del traffico" Nuova rotatoria in via Cova. Sei mesi per ultimare il cantierePartiranno l’ultima settimana di febbraio gli attesi lavori della nuova rotatoria tra via Cova e via Gioia.