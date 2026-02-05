Rotatoria in viale Europa parte il cantiere | Miglioriamo sicurezza e fluidità del traffico

Questa settimana inizia il cantiere in viale Europa, nel quartiere San Paolo. Da lunedì prossimo, si allestirà l’area per costruire una rotatoria all’incrocio tra viale Europa, strada vicinale del Tesoro e via La Rotella. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e rendere più fluido il traffico in quella zona. I lavori dureranno alcune settimane, e durante questo periodo ci saranno alcune modifiche alla viabilità. I residenti e gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni temporanee.

L'opera pubblica renderà la viabilità più fluida nel quartiere San Paolo. Partirà lunedì prossimo, 9 febbraio, l'allestimento dell'area di cantiere per la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra viale Europa, strada vicinale del Tesoro e via La Rotella, su una biforcazione attualmente regolata da un impianto semaforico. L'intervento è proposto a cura e spese della società North Star srl, nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'area, che prevede la demolizione di edifici esistenti, da tempo dismessi, e la costruzione di stabili a destinazione terziaria (un hotel e una media struttura di vendita).

