Viale Carducci | Furti e atti vandalici la denuncia dei residenti | Esasperati non ci sentiamo più al sicuro

I residenti di Viale Carducci hanno presentato una denuncia per una serie di episodi che coinvolgono furti, atti vandalici e veicoli danneggiati. Sono stati segnalati anche episodi di auto sfondate, con alcune utilizzate come dormitori improvvisati durante la notte. La situazione ha portato i residenti a dichiarare di sentirsi sempre meno sicuri nel quartiere.

Furti, atti vandalici e auto sfondate per essere utilizzate come dormitori improvvisati durante la notte. Un vero e proprio grido di allarme, quello lanciato da alcuni residenti sul viale Carducci che, denunciano, hanno dovuto fare i conti negli ultimi mesi con un'escalation di episodi di.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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