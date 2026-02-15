Rissa con bottiglie a viale Trento residenti e commercianti esasperati | Non ne possiamo più

Una rissa con bottiglie scoppiata a viale Trento ha scatenato nuove tensioni tra residenti e commercianti, stanchi delle continue situazioni di caos. Sabato 14 febbraio, la strada si è trasformata in un campo di battaglia, con vetri rotti e urla che hanno attirato l’attenzione di chi vive e lavora nella zona. Le persone che abitano e lavorano nell’area chiedono interventi immediati per fermare questa escalation di violenza.

Il bar Lux costretto a chiudere durante l'episodio, la titolare Ambra Sciuga: "Chiamo le forze dell'ordine ogni giorno. Sono stanca e sto perdendo serenità e salute". I residenti chiedono di "poter uscire e tornare a casa in sicurezza" Ancora paura e tensione a viale Trento, a Viterbo. Nella giornata di sabato 14 febbraio la zona è stata teatro dell'ennesimo episodio che ha allarmato residenti, passanti e commercianti. Secondo quanto riferito da testimoni, più persone si sono inseguite impugnando bottiglie di vetro e generando attimi di panico tra chi si trovava in quel momento a transitare sul viale.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

