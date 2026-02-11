Dal Medioevo alle mura al Liberty Viaggio alla scoperta della città

La Spezia mostra le sue tracce più antiche tra portali consumati e murature integrate negli edifici moderni. Camminando tra le vie, si può ancora ammirare qualche decorazione Liberty, testimone di un passato che resiste al passare del tempo e al traffico di tutti i giorni. La città ha una storia nascosta, che bisogna saper ascoltare per scoprire cosa si cela dietro le sue facciate.

La città parla, ma occorre saperla ascoltare. Portali consumati dal tempo, murature inglobate nell’edilizia moderna, decorazioni Liberty che resistono al traffico quotidiano: La Spezia custodisce una storia stratificata che spesso scorre sotto gli occhi dei suoi abitanti senza essere riconosciuta. Da questa consapevolezza nasce il nuovo ciclo di conferenze promosso dalle Edizioni Giacché all’interno della rassegna ‘La Spezia e i suoi palazzi’, in programma a partire da domani con il titolo ‘La città: percorsi di riscoperta dal Medioevo alle mura, al Liberty’. La casa editrice diretta da Irene Giacché propone un percorso articolato, fatto di incontri divulgativi e visite guidate, pensato per un pubblico ampio e curioso, interessato a conoscere meglio la storia urbana spezzina attraverso i suoi edifici e le sue strutture murarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal Medioevo alle mura, al Liberty. Viaggio alla scoperta della città Approfondimenti su La Spezia Storia Alla scoperta della città segreta. Riqualificazione dentro le mura. “Tre nuove porte sotto il Maiano” Grosseto si prepara a svelare un affascinante segreto: le nuove aperture di gallerie sotterranee sotto le mura, recentemente riqualificate. Ultrasky, a Città della Scienza un viaggio alla scoperta del blu egizio A Città della Scienza apre oggi una mostra dedicata al blu egizio, un viaggio tra arte e scienza. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su La Spezia Storia Argomenti discussi: La città: percorsi di riscoperta dal Medioevo alle mura, al Liberty, al via ciclo di conferenze e visite guidate; Dal Medioevo alle mura, al Liberty. Viaggio alla scoperta della città; Óbidos: le 10 esperienze da non perdere nel gioiello medievale del Portogallo; I borghi più affascinanti e particolari dell’Umbria secondo la redazione di Fanpage. La città: percorsi di riscoperta dal Medioevo alle mura, al Liberty, al via ciclo di conferenze e visite guidateLa città: percorsi di riscoperta dal Medioevo alle mura, al Liberty, al via ciclo di conferenze e visite guidate ... msn.com Dalle Mura, sulle Mura, alle Mura: visita guidata nella città vecchiaNell'ambito dell'iniziativa Domeniche pedonali, promossa dal Comune di Genova e dal Municipio 1 Centro Est, l' associazione Genovapiedi propone un nuovo appuntamento per scoprire i segreti della città ... mentelocale.it Visita al Castello di Torrechiara Io cercavo una passeggiata tranquilla… mi sono ritrovata nel Medioevo. Vista pazzesca, mura giganti e zero draghi (per fortuna). Promosso a pieni merli #CastelloDiTorrechiara #GitaFuoriPorta #MedioevoMood #ItaliaCheSp - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.