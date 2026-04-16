Mercoledì, all’assemblea del Monte dei Paschi, si è conclusa con la vittoria di Lovaglio, segnando un momento chiave per la banca. La discussione ha messo in luce tensioni tra le strategie passate e nuove direzioni, con alcuni azionisti che hanno espresso posizioni divergenti. La riunione ha rappresentato un passaggio importante nel percorso di rinnovamento dell’istituto, che continua a confrontarsi con vecchi piani e nuove scelte manageriali.

Il ritorno in sella dell’ex ad fa emergere interessi ancora tutti da definire. E mostra come alleanze vendute per granitiche fossero in realtà di convenienza. Ora si apre un’altra pagina, come se nulla ci fosse stato prima. C’è un’ironia sottile, quasi crudele, in quello che è accaduto mercoledì all’assemblea del Monte dei Paschi. Mentre la Procura di Milano continua a scavare, convinta dell’esistenza di un concerto tra Francesco Gaetano Caltagirone e Francesco Milleri nell’operazione che ha portato la banca senese a mettere le mani su Mediobanca, gli stessi protagonisti si sono presentati all’appuntamento per il rinnovo dei vertici suonando spartiti diversi.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mps, cosa rivela la vittoria di Lovaglio tra vecchi piani e nuovi equilibri

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