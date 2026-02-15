Gallipoli il provvedimento | restyling sul litorale Chiusi i chioschi dei panini Cosa cambia

A Gallipoli, le autorità hanno deciso di chiudere i chioschi dei panini sul lungomare Galileo Galilei, ponendo fine a un'epoca di street food che attirava turisti e residenti a tutte le ore. La scelta nasce dall’esigenza di rinnovare il tratto di spiaggia e migliorare la sicurezza, dopo che le strutture avevano creato ingombri e problemi di ordine pubblico. Ora, il lungomare si prepara a un restyling che cambierà l’aspetto e l’atmosfera della zona, rendendola più ordinata e accessibile. La decisione riguarda più di dieci chioschi, che da anni rappresentavano

Il lungomare Galileo Galilei a Gallipoli cambia volto e segna la fine di un’epoca. I furgoncini dello street food, per anni simbolo delle notti estive e presenza fissa anche d’inverno, restano serrati in attesa del progetto di riqualificazione che promette nuove strutture ecosostenibili e un restyling radicale dell’area. Il piano, approvato dal punto di vista economico dalla dirigente del settore Sviluppo del Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente, Luisella Guerrieri, a fine dicembre 2025, prevede la realizzazione di chioschi ecosostenibili progettati per integrarsi con il contesto paesaggistico e migliorare l’ordine e il decoro urbano del lungomare. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Gallipoli, il provvedimento: restyling sul litorale. Chiusi i chioschi dei panini. Cosa cambia Lungomare a Gallipoli, addio ai furgoncini: street food nei chioschi di legno A Gallipoli, il lungomare Galileo Galilei vieta i furgoncini di street food, segnando un nuovo inizio per l’area. Panini dalla coccoina all’intelligenza artificiale: ecco come cambia lo storico album delle figurine dei calciatori Dalle tradizionali figurine incollate con la coccoina alle innovative applicazioni dell’intelligenza artificiale, l’album Panini si evolve per offrire un’esperienza sempre più digitale e interattiva. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Gallipoli, il provvedimento: restyling sul litorale. Chiusi i chioschi dei panini. Cosa cambia. Gallipoli, il provvedimento: restyling sul litorale. Chiusi i chioschi dei panini. Cosa cambiaIl lungomare Galileo Galilei a Gallipoli cambia volto e segna la fine di un’epoca. I furgoncini dello street food, per anni simbolo delle notti estive e presenza fissa anche ... quotidianodipuglia.it GALLIPOLI Il provvedimento dopo l’arresto per condotta violenta contro gli agenti. Emesso anche un avviso orale a un 51enne straniero facebook