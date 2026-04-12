Alle ore 19:25 del 12 aprile 2026, la viabilità nella regione Lazio, in particolare a Roma, è stata aggiornata da Astral infomobilità. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale su traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della capitale. La piattaforma si occupa di monitorare e diffondere dati riguardanti la situazione stradale per agevolare gli spostamenti dei cittadini.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sui rientri dal fine settimana sulle principali arterie in direzione della città Iniziamo dalle diramazione in Roma Nord e Roma sud dove ci sono code in entrata Verso il raccordo rispettivamente da Settebagni e da Torrenova sempre Verso il raccordo rallentamenti sull'Aurelia tra Castel di Guido e Malagrotta e sulla Roma Fiumicino a partire da Ponte Galeria su questo tratto traffico dovuto anche ai rientri dall'evento Romics in corso presso la nuova fiera di Roma e ci spostiamo sul raccordo dove abbiamo coda in carreggiata interna.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 19:25

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