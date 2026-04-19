Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 18 | 25

Alle ore 18:25 del 19 aprile 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio presenta alcune criticità. Le informazioni fornite da Astral Infomobilità segnalano traffico intenso e rallentamenti su diverse arterie principali. Non sono stati riportati incidenti o lavori in corso, ma si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato tra casini ed Ardeatina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite a Laurentina e diramazione Roma Sud a sul tratto Urbano della A24 code altezza Portonaccio direzione tangenziale est per la Roma Fiumicino traffico rallentato altezza grande raccordo anulare direzione Roma sulla statale Pontina traffico rallentato tra Pomezia nord e Castel Romano direzione Eur in via Appia Sirenetta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 18:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare rallentamenti tra laurea... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 09:25Astral infomobilità un saluto e per ritrovarti dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole sulle ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità facebook