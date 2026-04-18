Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 18 aprile 2026, il servizio Astral Infomobilità ha trasmesso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Le informazioni riguardano situazioni di traffico, eventuali disagi e variazioni sulla rete stradale regionale. Il servizio è gestito dall’Astral, l’ente responsabile della mobilità e delle infrastrutture nel territorio regionale.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare rallentamenti tra laurea in carreggiata esterna sul tratto Urbano si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale out in via Aurelia rallentamenti altezza a Palidoro direzione Roma mentre in via Cassia traffico rallentato tra la Storta la Giustiniana direzione Trionfale percorrendo la statale Pontina è quella tratti per traffico intenso tra Pomezia e Nord via di Pratica direzione Grande Raccordo Anulare si rallenta in via Appia nei centri abitati di Velletri Genzano e nei due sensi di marcia mentre Nettunense rallentamenti a Pavona in prossimità dell'incrocio con via del mare nelle due direzioni da di braccia e l'altra le infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento inizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità facebook