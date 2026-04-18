Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 10
Alle ore 19:10 del 18 aprile 2026, la situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio viene aggiornata da Astral Infomobilità. Si tratta di un servizio della regione che fornisce informazioni sulla circolazione e eventuali criticità sulle strade della zona. Le fonti ufficiali monitorano costantemente le condizioni del traffico per offrire dati aggiornati agli utenti che si spostano nel territorio.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare rallentamenti tra Mentana Roma Teramo in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Appia in Romania su un tratto Urbano traffico rallentato con code tra la Togliatti e Portonaccio direzione tangenziale est per la statale Pontina code a tratti per traffico intenso tra Pomezia nord e via di Pratica direzione Grande Raccordo Anulare in via Aurelia rallentamenti altezza Palidoro direzione Roma mentre via Cassia traffico dalla Storta la Giustiniana direzione Trionfale a.🔗 Leggi su Romadailynews.it
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