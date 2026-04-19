Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 09 | 25

Alle ore 09:25 del 19 aprile 2026, la situazione della viabilità nella regione Lazio, con particolare attenzione a Roma, è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e sulle condizioni delle strade, offrendo un servizio di aggiornamento continuo ai cittadini e agli utenti della rete di trasporto locale.

Astral infomobilità un saluto e per ritrovarti dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione ricordiamo che oggi sulle autostrade per agevolare gli spostamenti dalle ore 9 alle ore 22 è in vigore lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo per siamo alle 20 nella capitale è in corso la ventisettesima edizione della Pieranna manifestazione podistica interesserà alcune strade del centro con partenza da via San Gregorio e arrivo presso lo stadio delle Terme di Caracalla la corsa si svolgerà fino alle ore...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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