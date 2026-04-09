Alle ore 19:10 del 9 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral infomobilità. La piattaforma fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico, indicando eventuali rallentamenti o chiusure. Gli utenti sono invitati a consultare le informazioni ufficiali per evitare disagi durante gli spostamenti serali nella regione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la via del mare ancora disagi per chi è in viaggio verso Ostia a causa di un incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Acilia si transita su carreggiata è ridotta e ci sono code a partire da Tor di Valle restiamo nel quadrante sud della capitale sulla Colombo file per traffico intenso tra il raccordo anulare via di Malafede in direzione Ostia sulla statale Pontina si rallenta all'altezza del raccordo a fare in direzione Latina andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna traffico rallentato tra le uscite. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 19:10

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Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook