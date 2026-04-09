Alle 19:40 del 9 aprile 2026, il servizio di Astral infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione comunica le ultime notizie sulle condizioni del traffico, senza fornire dettagli aggiuntivi o analisi. Le informazioni vengono trasmesse in tempo reale per aiutare gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con accordo anulare in carreggiata interna rallentamenti per traffico tra Flaminia Salaria è più avanti tra Centrale del Latte Tiburtina Poi tra Casilina e acchia in esterna si sta in coda sempre per traffico tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare poi code a tratti dalla Laurentina alla Tuscolana ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo risolto l'incidente avvenuto in precedenza in compleanno Tuttavia permangono rallentamenti tra Tor Cervara il raccordo anulare in uscita sulla Roma Fiumicino code per. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 19:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Pontina rimosso il...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio al momento non si segnalano...

Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08 | 40.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il traffico sul Raccordo ... romadailynews.it

Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook