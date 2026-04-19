Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 08 | 25

Alle prime luci dell’alba del 19 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio presenta alcune variazioni nelle condizioni del traffico, secondo le informazioni fornite da Astral Infomobilità. La redazione ha avviato un aggiornamento sulle situazioni di circolazione, offrendo dati in tempo reale per gli automobilisti e chi si sposta nelle aree interessate.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione ricordiamo che oggi sulle autostrade per agevolare gli spostamenti dalle ore 9 alle ore 22 è in vigore lo sto alla circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo passiamo agli eventi nella capitale al via oggi la XXVII edizione della Pieranna manifestazione ippica che interesserà alcune strade e piazze dei municipi 17 e 8 con partenza da via San Gregorio e arrivo presso lo stadio delle Terme di Caracalla la corsa si gira.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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