Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 di oggi, 8 aprile 2026, la rete viaria della regione Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral Infomobilità. La redazione fornisce aggiornamenti sulla situazione della mobilità, con indicazioni sulle eventuali deviazioni o rallentamenti lungo le principali arterie della città di Roma. Le informazioni vengono aggiornate in tempo reale per informare gli automobilisti e i pendolari sulla situazione attuale della viabilità locale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Roma Fiumicino code per incidente tra l'allacciamento con la Roma Tarquinia e Raccordo Anulare verso quest'ultimo andiamo sul Raccordo Anulare in caldo internal code per traffico intenso graffia min-jae salaia carreggiata esterna Così a tratti tra la Roma Fiumicino la via del mare è più avanti tra Laurentina e Appia sulla statale Pontina cose da via Cristoforo Colombo Raccordo Anulare verso quest'ultimo ci spostiamo su via Cristoforo Colombo si sta ancora da via di Mezzocammino a via di Acilia verso Ostia infine... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook