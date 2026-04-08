Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 8 aprile 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La comunicazione, affidata a un servizio di informazione sulla mobilità, è stata trasmessa dalla pediatra e riguarda le condizioni del traffico nella zona. Non sono state segnalate interruzioni o deviazioni particolari in quel momento.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla pediatra l'infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo della Roma Fiumicino o deve incidente Raccordo Anulare verso l'Eur andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra Nomentana e Prenestina più avanti così a tratti tra Cassia bis e Salaria in carreggiata esterna anche qui così a tratti tra la Roma Fiumicino diramazione Roma Sud sulla statale Pontina code via Cristoforo Colombo Raccordo Anulare verso quest'ultimo infine su via Cristoforo Colombo disagi da via di Mezzocammino via di Acilia verso Ostia Daniele 0 e altra Nei mobili dai tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 19:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Pontina dove un... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Flaminia code per incidente tra Ariano ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook