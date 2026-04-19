Via Ruggero Settimo ancora motorini elettrici tra i turisti e i cittadini | Sono illegali perché non vengono sequestrati?
Da settimane si registrano presenze di motorini elettrici tra i turisti e i cittadini lungo via Ruggero Settimo. Questi veicoli, che sembrano essere in circolazione senza rispettare le normative, spesso non vengono sequestrati dalle autorità nonostante siano considerati illegali. Molti di questi motorini sono privi di assicurazione e circolano senza rispettare le regole del codice della strada, creando spesso situazioni di rischio per pedoni e altri veicoli.
Da tempo, anche nel vostro giornale, vengono raccontati episodi relativi a questi “motorini elettrici finti” che scorrazzano per la città incuranti di multe, ma soprattutto dei pedoni e degli eventuali danni che potrebbero causare (ovviamente essendo illegali sono privi di assicurazione). C'è.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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