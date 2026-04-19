Napoli minori con pistole replica | due denunciati

Durante un controllo della Polizia di Stato a Napoli, due minori sono stati trovati in possesso di pistole replica prive di tappo rosso in via Nazario Sauro. I giovani sono stati denunciati per il possesso di armi riproducenti quelle da fuoco. La polizia ha sequestrato le pistole e avviato le procedure di identificazione. Nessuna altra persona è stata coinvolta nell'episodio.

Controlli della Polizia di Stato a Napoli: due minori trovati con pistole replica senza tappo rosso in via Nazario Sauro. Proseguono a Napoli i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura per contrastare la detenzione abusiva di armi e oggetti atti ad offendere, con particolare attenzione alle aree più frequentate cittadini e turisti. A dfiffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli La segnalazione e l’intervento della Polizia. Nella tarda mattinata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Nazario Sauro dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa, che indicava la presenza di un giovane armato di pistola.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, minori con pistole replica: due denunciati Notizie correlate Leggi anche: Napoli, 14enne accoltellato nei bagni della scuola: due minori denunciati Napoli, 14enne accoltellato nel bagno della scuola: denunciati altri due minori(Adnkronos) – Un 14enne è stato accoltellato nel bagno di una scuola nel quartiere Scampia a Napoli: denunciati un 17enne e, per favoreggiamento, un... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Napoli, trovate nell'ascensore 2 pistole, 26 proiettili e 7mila euro; Napoli, colpo da professionisti alla banca al Vomero: il teatro pistole in pugno e la fuga nelle fogne, svuotate decine di cassette di sicurezza. Armi a Napoli: due minori fermati con pistole replica dalla poliziaContinuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi. Nella tarda mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato ... ilmattino.it Tredicenni con le pistole sugli scogli del Lungomare di Napoli, fermati e portati in commissariatoTre ragazzini di 13 anni scoperti sugli scogli di via Nazario Sauro con delle pistole. Panico tra i bagnanti. Presi e portati in commissariato. fanpage.it Diego Maradona of Napoli x.com #NapoliLazio Gli HL https://www.sslazio.it/it/video/highlights/highlights-serie-a-enilive-or-napoli-lazio Le parole post https://www.sslazio.it/it/video/post-partita/serie-a-enilive-or-napoli-lazio-le-dichiarazioni-post-partita-2b La gara integrale - facebook.com facebook