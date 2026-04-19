Via Duca della Verdura | Buca pericolosa sul marciapiede una voragine segno di degrado e incuria

In via Duca della Verdura, tra i civici 60 e 62, si è formata una buca profonda sul marciapiede in una zona molto frequentata dai pedoni. La voragine si trova in un’area centrale e trafficata, generando potenziali rischi per chi cammina nel tratto. La presenza della buca è stata segnalata come un segno di degrado e di incuria nella manutenzione della strada.

In via Duca della Verdura, tra i civici 60 e 62, si è aperta una profonda buca sul marciapiede in una zona centrale e ad altissimo transito pedonale. L’area si trova a pochi metri dall’Istituto Tecnico “Vittorio Emanuele III” e da numerose attività commerciali. La voragine rappresenta un serio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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