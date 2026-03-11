A Qualiano, la buca su via Campana è stata riparata poche ore dopo la segnalazione dei cittadini. La foto dell’intervento mostra il lavoro eseguito, evidenziando l’efficacia di un intervento rapido. La vicenda mette in luce la presenza di una squadra di pronto intervento disponibile in città per risolvere problemi di questo tipo.

La criticità segnalata dai cittadini è stata risolta in poche ore: la foto dell’intervento conferma l’aggiusto, rilanciando il tema di una squadra di pronto intervento in città. La segnalazione dei cittadini porta all’intervento. La buca che si era aperta sotto il ciglio del marciapiede in via Campana a Qualiano è stata finalmente sistemata. La criticità, che aveva destato preoccupazione tra i residenti per il rischio di cedimenti più gravi, è stata riparata in tempi relativamente brevi dopo la nostra segnalazione pubblicata nei giorni scorsi. A confermarlo è una foto arrivata questa mattina in redazione, che mostra il tratto di marciapiede riportato in sicurezza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, riparata la buca sul marciapiede di via Campana dopo la nostra segnalazione

