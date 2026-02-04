Una buca pericolosa in viale delle Magnolie

Una buca grande e profonda si trova in viale delle Magnolie, all’incrocio con via Lombardia. È così larga che ci entra tutta la ruota di un’auto. La situazione è rischiosa, soprattutto per chi passa di fretta o non la nota in tempo. I residenti chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza l’area.

