Domenica si svolge la gara di endurance di sei ore a Imola, con la partecipazione di Kimi Antonelli, pilota della Mercedes in Formula 1. L’evento vede anche la presenza di un rappresentante che sventolerà la bandiera verde, dando avvio alla competizione. La giornata sarà accompagnata da momenti di musica e da un’ampia partecipazione di pubblico, con i tifosi pronti a seguire da vicino la corsa.

Imola, 19 aprile 2026 – È la domenica della ‘6 Ore di Imola’. Una festa con un inviato speciale: Kimi Antonelli, pilota della Mercedes Formula 1, che arriverà da Bologna per sventolare la bandiera verde e dare così inizio alla gara. L’auspicio, da parte degli appassionati, è di rivedere il film del 2025, quando in riva al Santerno trionfò la Ferrari, che si sarebbe poi laureata campione del mondo a fine stagione. La cornice di pubblico, per questa tappa inaugurale del Wec, si annuncia super: migliore di un anno fa, quando arrivarono in 65mila lungo l’intero weekend contro i 73mila del 2024. Difficile tuttavia raggiungere le 100mila presenze auspicate nei mesi scorsi dal Comune in uno slancio di eccessivo ottimismo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via con Kimi Antonelli alla ‘6 Ore di Imola’. Inno, Tricolore e gas: sarà un lungo show

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Intanto, Andrea Kimi Antonelli sventolerà la bandiera verde per l’inizio della gara di domani ad Imola per il WEC. L’annuncio è stato reso noto solo poco fa. #MemasGP #WEC #6hImola #KimiAntonelli facebook