Wec a Imola atteso un ospite speciale | Kimi Antonelli darà il via alla gara

A Imola, si prepara una giornata di grande fermento per il ritorno del grande endurance sul circuito del Santerno. L’evento vede tra i protagonisti un ospite speciale: il pilota Kimi Antonelli, che darà il via alla competizione. La presenza di Antonelli è molto attesa, considerando il suo ruolo di testimonial e il suo coinvolgimento nel mondo delle corse. La manifestazione promette di attirare numerosi appassionati e appassionate di motorsport.

Non poteva esserci testimonial più atteso per il ritorno del grande endurance sulle rive del Santerno. Sarà Andrea Kimi Antonelli, l'attuale uomo da battere nel Campionato Mondiale di Formula 1, a dare ufficialmente il via alla 6 Ore di Imola, secondo appuntamento stagionale del Fia World.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Intanto, Andrea Kimi Antonelli sventolerà la bandiera verde per l’inizio della gara di domani ad Imola per il WEC. L’annuncio è stato reso noto solo poco fa. #MemasGP #WEC #6hImola #KimiAntonelli facebook