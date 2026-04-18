Ferrari in pole e Antonelli starter | la festa tutta tricolore della 6 Ore di Imola

Domenica alle 13 prende il via il Mondiale Endurance (WEC) 2026 con la gara delle 6 Ore di Imola. La Ferrari si presenta in pole position e sarà la prima a partire, mentre il giovane pilota della Mercedes F1 aprirà la corsa come sbandieratore. La competizione si svolge su un circuito che ha visto molte sfide tra le case automobilistiche di livello internazionale. La partenza è prevista in un contesto di grande attesa e interesse sportivo.

Domenica all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, davanti a un pubblico che si preannuncia da record, scatterà il Mondiale Endurance con la 6 Ore di Imola, la prima gara che vedrà la Ferrari, capitanata da Antonello Coletta, nel ruolo di detentrice del titolo iridato conquistato lo scorso anno in Bahrain. La rossa riparte in Italia con il piede giusto: in pole position con la 499P n.51 e al terzo posto con la gemella n.50. A separare le due Ferrari, in quella che si preannuncia essere la tappa inaugurale di una stagione molto agguerrita in termini di rivalità, sarà la Toyota n.8, a soli undici millesimi dalla vettura di Maranello. E a dare il via...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari in pole e Antonelli starter: la festa tutta tricolore della 6 Ore di Imola Notizie correlate Imola 6 Ore, pole Ferrari in qualifica: Giovinazzi trascinatore. Battuta la ToyotaIl fine settimana di gara inaugurale del campionato Wec è entrato nel vivo oggi a Imola con le prime, attesissime, qualifiche stagionali in vista... WEC, Ferrari in pole alla 6 Ore di Imola con Antonio Giovinazzi!Antonio Giovinazzi regala a Ferrari la pole per la 6h Imola 2026, primo atto del FIA World Endurance Championship. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Scatta il Mondiale Endurance, Ferrari vuole difendere il titolo: la guida della gara di Imola; Wec Imola 2026, dove vedere la 6 Ore in tv e in LIVE streaming; WEC | Qualifiche 6 Ore Imola: pole position per la Ferrari #51, successo anche la McLaren #10 in LMGT3; Imola chiama, il WEC risponde: tra veterani e volti nuovi, la sfida è mondiale. WEC | RISULTATI e GRIGLIA DI PARTENZA della 6 ore di Imola: Ferrari in pole sul circuito di casaVanno in archivio le qualifiche della 6 ore di Imola: ecco i risultati e la griglia di partenza per la gara di domani ... f1ingenerale.com Grande equilibrio nelle qualifiche della 6 Ore di Imola: la Ferrari prende per un soffio la Hyperpole, McLaren leader tra le LMGT3Hyperpole della 6 Ore di Imola tiratissima: festa Ferrari con Giovinazzi che beffa per pochi millesimi la Toyota. McLaren davanti a tutti tra le LMGT3 ... motorbox.com Ferrari in pole alla 6 Ore di Imola con Antonio Giovinazzi Il pugliese beffa nell’ultimo giro disponibile per soli 11 millesimi la Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa, terza posizione per Fuoco alla guida della 499P #50. Quarto posto per Norman Nato (Cadillac n. facebook Ferrari in pole alla 6 Ore di Imola con Antonio Giovinazzi Il pugliese beffa nell’ultimo giro disponibile per soli 11 millesimi la Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa, terza posizione per Fuoco alla guida della 499P #50. Quarto posto per Norman Nato (Cadillac n. x.com