Via Candelai buona la prima | si riparte dall' arte in centinaia all' evento inaugurale che archivia il passato

L'ex strada nota per la movida si trasforma e riapre al pubblico con una mostra estemporanea, che si svolge nel cuore del centro storico. Centinaia di persone partecipano all'evento inaugurale, che dura tre giorni e segna il ritorno dell'arte in questa zona. La manifestazione celebra la rinascita della via, che da tempo era legata a un passato diverso. L'iniziativa mira a cambiare l'immagine del luogo e a rinnovarne l'uso.

Via Candelai, buona la prima. La “mostra estemporanea” pensata per inaugurare il nuovo corso dell'ex strada della mala movida nel cuore del centro storico ha centrato l'obiettivo: celebrare per tre giorni la rinascita della traversa di via Maqueda. Come anticipato da Dossier, la sezione di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Carri, buona la prima. A Forlimpopoli riparte col botto la SegavecchiaCoriandoli, musica e tanta partecipazione hanno animato la prima domenica della Segavecchia, che ha riportato nel centro di Forlimpopoli l’energia e... La cava romana di Aurisina si apre ai fotografi: ecco l'evento che unisce arte, storia e naturaDomenica 12 aprile 2026 Trieste ospita uno degli appuntamenti più suggestivi de Le Vie delle Foto 2026: il giro fotografico in Cava Romana,... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Pedonale, verde e chic: la metamorfosi milionaria di via Candelai, chi aprirà al posto dei vecchi pub; Un patto quadriennale per via Candelai e via del Celso, le gestirà la Santamarina luxury suites; A Palermo ci andavi per i pub ma ora cambia volto: come si trasforma via Candelai; Centro storico, nasce il Patto ''Santamarina'': riqualificazione per via Candelai e via del Celso. Pedonale, verde e chic: la metamorfosi milionaria di via Candelai, chi aprirà al posto dei vecchi pub PalermoToday vi svela il mega piano https://cityne.ws/RINASCITA_VIA_CANDELAI - facebook.com facebook La rivoluzione "gentile" di via Candelai, Lagalla: "Pubblico e privato insieme per una cura condivisa della città" ift.tt/dUFa3Hy x.com