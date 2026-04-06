La cava romana di Aurisina si apre ai fotografi | ecco l' evento che unisce arte storia e natura
Domenica 12 aprile 2026, a Trieste, si svolgerà un evento dedicato alla fotografia nella cava romana di Aurisina, inserito nel programma de Le Vie delle Foto 2026. L’evento prevede un percorso che coinvolge fotografi, appassionati e visitatori interessati a esplorare il sito che unisce elementi di arte, storia e natura. La cava sarà aperta al pubblico per un’esperienza immersiva nel contesto territoriale, offrendo opportunità di scatto e osservazione.
Domenica 12 aprile 2026 Trieste ospita uno degli appuntamenti più suggestivi de Le Vie delle Foto 2026: il giro fotografico in Cava Romana, un’esperienza immersiva pensata per fotografi, appassionati e amanti del territorio. Inserito nel calendario ufficiale degli eventi collaterali del festival, questo workshop rappresenta un’occasione unica per esplorare uno dei luoghi più affascinanti del Carso attraverso l’obiettivo fotografico. La Cava Romana di Aurisina è una location straordinaria, caratterizzata da pareti rocciose, giochi di luce naturali e atmosfere sospese nel tempo. Qui la fotografia diventa racconto, esplorazione e connessione con il paesaggio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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