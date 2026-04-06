La cava romana di Aurisina si apre ai fotografi | ecco l' evento che unisce arte storia e natura

Domenica 12 aprile 2026, a Trieste, si svolgerà un evento dedicato alla fotografia nella cava romana di Aurisina, inserito nel programma de Le Vie delle Foto 2026. L’evento prevede un percorso che coinvolge fotografi, appassionati e visitatori interessati a esplorare il sito che unisce elementi di arte, storia e natura. La cava sarà aperta al pubblico per un’esperienza immersiva nel contesto territoriale, offrendo opportunità di scatto e osservazione.