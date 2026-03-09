carri buona la prima a forlimpopoli riparte col botto la segavecchia

A Forlimpopoli, la Segavecchia è tornata con entusiasmo durante la prima domenica, coinvolgendo la piazza con coriandoli, musica e molte persone. La festa, tra le più attese della tradizione romagnola, ha portato nel centro cittadino un’atmosfera vivace e festosa, attirando numerosi partecipanti e riportando in scena un evento storico della zona.

Coriandoli, musica e tanta partecipazione hanno animato la prima domenica della Segavecchia, che ha riportato nel centro di Forlimpopoli l’energia e i colori di una delle feste più attese della tradizione romagnola. Fin dal mattino le strade si sono riempite di famiglie, bambini e curiosi, richiamati sia dalla sfilata dei carri allegorici sia dal grande luna park allestito in centro storico, tra i più grandi della Romagna. I carri, esposti sin dalle prime ore della giornata in via Circonvallazione, hanno attirato l’attenzione di molti visitatori. La sfilata si è poi snodata tra due ali di folla entusiasta. Non meno frequentate le giostre, che per tutta la giornata hanno registrato una presenza costante di pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

