Via Campania cade in un pozzo e precipita per 5 metri | 14enne salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera intorno alle 19.45 in un’area incolta tra via Campania e via Poet, dove un ragazzo di 14 anni era caduto in un pozzo. La caduta si è verificata in un punto non sorvegliato e l’adolescente è precipitato per circa cinque metri. I soccorritori sono riusciti a estrarlo e a mettere in sicurezza la zona.

Momenti di paura intorno alle 19.45 di ieri, domenica 10 aprile, in un'area incolta vicino alla ferrovia tra via Campania e via Poet. È qui che, a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta alla centrale operativa del numero unico di emergenza 112, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Gatto cade in un pozzo profondo 7 metri: salvato dai vigili del fuocoUna Pasquetta che si stava trasformando in dramma ha avuto un lieto fine a Jesi, grazie al tempestivo e professionale intervento dei soccorritori. Cane cade in un pozzo tra le campagne: salvato dai vigili del fuocoMESAGNE - Un intervento provvidenziale quello compiuto oggi pomeriggio (29 gennaio 2026) dai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Via Campania, cade in un pozzo e precipita per 5 metri: 14enne salvato dai vigili del fuoco; Regione Campania, via libera al bilancio: 1,13 miliardi destinati ad ospedali e case di comunità; Cade in un pozzo mentre gioca con un amico, paura per un ragazzo; Cade in un pozzo profondo cinque metri: paura per un 14enne. Il giovane è precipitato in una cavità con circa 60 centimetri d’acqua in un’area tra via Campania e la ferrovia. Recuperato dai vigili del fuoco con tecniche specialistiche, è stato accompagnato in ospedale: condizioni non gravi. Disposta la messa in sicurezza facebook