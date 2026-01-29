Cane cade in un pozzo tra le campagne | salvato dai vigili del fuoco

Questa mattina i vigili del fuoco di Brindisi sono intervenuti in una zona isolata di Mesagne per salvare un cane finito in una cisterna d’acqua. Il cane era rimasto intrappolato e rischiava di annegare, ma i pompieri sono riusciti a raggiungerlo e portarlo in salvo. L’animale sta bene ed è stato consegnato ai padroni.

MESAGNE - Un intervento provvidenziale quello compiuto oggi pomeriggio (29 gennaio 2026) dai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, che hanno tratto in salvo un cane caduto all'interno di una cisterna d'acqua nelle campagne di Mesagne, in contrada Corti Vecchie. Insieme all'animale.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Mesagne Corti Vecchie Cane cade in un pozzo a Ferrari: salvato dai Vigili del Fuoco Cane cade in un pozzo profondo cinque metri: salvato dai vigili del fuoco Un cane è caduto in un pozzo di circa cinque metri a Brindisi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Mesagne Corti Vecchie Argomenti discussi: Cane cade in un dirupo e resta impigliato tra i rami: salvato dai pompieri in Irpinia; Investito da un’auto cade in un pozzetto, cane salvato dai Vigili del fuoco; Cane cade in un dirupo, salvato dai Vigili del Fuoco; Scomparso da 5 giorni, era caduto in un pozzo: il cane Charlie salvato dai vigili del fuoco. Il video. Una cane investito finisce in un pozzetto, salvato dai vigili del fuocoViene investito e cade in un pozzetto: un cane è stato salvato dai vigili del fuoco di Fermo. ansa.it Investito da un’auto cade in un pozzetto, cane salvato dai Vigili del fuocoL'animale è stato poi affidato ai veterinario Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, intorno alle 11:00, nella frazione Casette d’Ete di Sant'Elpidio a Mare per il recupero di un cane rimasto ... youtvrs.it Ogni volta che cade una goccia d’acqua, i social esplodono. Partono reel, caroselli e post di educatori pronti a spiegarvi compulsivamente come intrattenere il cane in casa, quali giochi di attivazione mentale i - facebook.com facebook

