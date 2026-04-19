Via Cala Sciabica ad Altavilla Milicia | La strada comunale è da anni senza illuminazione pubblica
A Altavilla Milicia, in via Cala Sciabica 1, la strada comunale non ha più funzionato l’illuminazione pubblica da diversi anni. La mancanza di luce si nota nelle ore serali e notturne, creando difficoltà per chi percorre il tratto. La situazione riguarda esclusivamente questa via, senza altre segnalazioni di interruzioni simili in zone vicine. La strada rimane senza illuminazione da tempo senza che siano stati adottati interventi di ripristino.
Nel Comune di Altavilla Milicia, in via Cala Sciabica 1, la strada comunale risulta da anni priva di illuminazione pubblica. Tale criticità, che si protrae da lungo tempo, comporta disagi significativi e potenziali rischi per la sicurezza dei residenti. Inoltre, si configura come una carenza.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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