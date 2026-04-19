Via Cala Sciabica ad Altavilla Milicia | La strada comunale è da anni senza illuminazione pubblica

A Altavilla Milicia, in via Cala Sciabica 1, la strada comunale non ha più funzionato l’illuminazione pubblica da diversi anni. La mancanza di luce si nota nelle ore serali e notturne, creando difficoltà per chi percorre il tratto. La situazione riguarda esclusivamente questa via, senza altre segnalazioni di interruzioni simili in zone vicine. La strada rimane senza illuminazione da tempo senza che siano stati adottati interventi di ripristino.