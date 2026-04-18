Altavilla Milicia allarme da via Chiesazza Sperone | Pali dell' illuminazione in condizioni critiche e strada dissestata

A Altavilla Milicia, via Chiesazza Sperone, sono state segnalate situazioni di criticità riguardanti i pali dell’illuminazione pubblica e lo stato della strada. Diversi pali sembrano essere in condizioni di degrado, mentre la carreggiata presenta evidenti segni di dissesto. Le segnalazioni sono state fatte da residenti preoccupati per la sicurezza e il mantenimento della strada.

Segnalazioni di degrado e potenziale pericolo arrivano da via Chiesazza Sperone, ad Altavilla Milicia, dove diversi pali della pubblica illuminazione verserebbero in condizioni preoccupanti. A denunciare la situazione sono alcuni residenti e cittadini che quotidianamente percorrono la strada.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Bus sfiora il disastro a Castelverde: strada dissestata e allarmeCastelverde, allarme sicurezza: un palo crolla, la strada è un colabrodo e i residenti chiedono interventi urgenti Un incidente che ha un autobus... FOTO/ Strisce pedonali cancellate e strada dissestata: allarme sicurezza in via D’AnnunzioUn incrocio sempre più pericoloso, segnaletica praticamente inesistente e manto stradale compromesso. Contenuti utili per approfondire Altavilla Milicia, allarme da via Chiesazza Sperone: Pali dell'illuminazione in condizioni critiche e strada dissestataSegnalazioni di degrado e potenziale pericolo arrivano da via Chiesazza Sperone, ad Altavilla Milicia, dove diversi pali della pubblica illuminazione verserebbero in condizioni preoccupanti. A denunci ... palermotoday.it Strage Altavilla Milicia, Sabrina Fina chiede di essere interrogata: Vuole chiarire la sua posizioneSabrina Fina, la donna arrestata con il marito Massimo Carandente, con l’accusa di avere partecipato alla strage familiare di Altavilla Milicia compiuta insieme a Giovanni Barreca e la figlia 17enne, ... fanpage.it