Vertice trilaterale Italia-Francia-Germania a Mirabella Eclano | eccellenza e sicurezza garantite dal lavoro della provincia di Avellino

A Mirabella Eclano si è svolto un vertice tra Italia, Francia e Germania, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i tre paesi. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e delle forze di sicurezza italiane, con particolare attenzione alle attività svolte dalla provincia di Avellino. In seguito, il sindacato dei carabinieri UNARMA ha espresso i propri ringraziamenti per le iniziative messe in campo durante l’incontro.

Vertice trilaterale Italia-Francia-Germania a Mirabella Eclano: i ringraziamenti del sindacato carabinieri UNARMA. Si è tenuto nei giorni 17 e 18 aprile 2026 in Mirabella Eclano il trilaterale Italia-Francia-Germania dei ministri dell’interno che ha visto impiegati un massiccio numero di uomini.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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