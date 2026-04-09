Il 17 e 18 aprile si tiene a Mirabella Eclano un vertice tra rappresentanti di Italia, Francia e Germania. L’incontro si svolge in un contesto di incontri ufficiali tra i tre paesi. La riunione si concentra sulla discussione di questioni bilaterali e multilaterali tra le nazioni coinvolte. La sede dell’evento è stata scelta in questa località del Sud Italia, dove le delegazioni si incontrano per due giorni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Vertice trilaterale tra Italia, Francia e Germania il 17 e 18 aprile a Mirabella Eclano. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha scelto la cittadina irpina per un incontro di rilievo internazionale, incentrato su sicurezza, immigrazione e cooperazione europea, temi già affrontati in precedenti riunioni.. La sede dovrebbe essere Villa Orsini, già utilizzata per il G7 dell’Interno nel 2024 e ritenuta idonea per organizzazione e sicurezza. Intanto, il prefetto di Avellino ha convocato un tavolo operativo per definire gli ultimi dettagli logistici. Durante la permanenza, le delegazioni potrebbero anche visitare il parco archeologico di Aeclanum e il territorio locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vertice Italia-Francia-Germania a Mirabella Eclano

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