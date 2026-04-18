Vigili del Fuoco in prima linea durante il Vertice Italia-Francia-Germania a Mirabella Eclano

Sabato 18 aprile 2026, nel corso del Vertice trilaterale tra i Ministri dell’Interno di Italia, Francia e Germania, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha svolto attività di supporto nel territorio di Mirabella Eclano. L’evento si è svolto nelle giornate del 17 e 18 aprile, coinvolgendo rappresentanti di tre nazioni in incontri ufficiali. I Vigili del Fuoco sono stati presenti come parte delle misure di sicurezza e assistenza durante la manifestazione.

Mirabella Eclano, Sabato 18 aprile 2026 - In occasione del Vertice trilaterale dei Ministri dell’Interno di Italia, Francia e Germania, in svolgimento nel territorio di Mirabella Eclano nelle giornate del 17 e 18 aprile 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è impegnato nel.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Vertice Italia-Francia-Germania a Mirabella EclanoTempo di lettura: < 1 minuto Vertice trilaterale tra Italia, Francia e Germania il 17 e 18 aprile a Mirabella Eclano. Mirabella Eclano, la crisi delle divise dei vigili urbaniLa nota del gruppo Rinascita Eclanese: Mirabella Eclano, vigili urbani senza divisa da oltre due mesi: un danno all’istituzione e alla città. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Emergenza incendi alimentati dal forte scirocco; VVF: Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assuma il ruolo di guida dell'intero sistema di Protezione Civile in Italia - Focus Pubblico n. 15; Incendio in un appartamento a Tremestieri Etneo; Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento di un grosso centro di rimessaggio barche nel comune di Castel Volturno. AUTO FUORI STRADA SULLA PROVINCIALE A CRANDOLA, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCOCRANDOLA VALSASSINA – Momenti di apprensione nel primo pomeriggio lungo la strada provinciale di Crandola, dove un’auto è finita fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ... valsassinanews.com A fuoco stabile occupato da senzatetto in zona industriale di FirenzeA fuoco uno stabile occupato da senzatetto nella zona industriale di Firenze Osmannoro, vicino all'aeroporto Vespucci. Sul posto i vigili del fuoco e forze dell'ordine. (ANSA) ... ansa.it Il Provveditorato aggiudica i lavori per la caserma dei Vigili del fuoco dell’Aquila. Intervento da oltre 11 milioni per la sede storica danneggiata dal sisma del 2009. facebook Nuovi automezzi per l'antincendio aeroportuale al Corpo nazionale dei #vigilidelfuoco: consegnati 11 Dragon X6 TEP NEO Euro 6. Più efficienza, rapidità d’intervento e sicurezza negli scali a maggiore traffico t.me/vigilidelfuoco… x.com