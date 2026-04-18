Vigili del Fuoco in prima linea durante il Vertice Italia-Francia-Germania a Mirabella Eclano

Da avellinotoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 aprile 2026, nel corso del Vertice trilaterale tra i Ministri dell’Interno di Italia, Francia e Germania, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha svolto attività di supporto nel territorio di Mirabella Eclano. L’evento si è svolto nelle giornate del 17 e 18 aprile, coinvolgendo rappresentanti di tre nazioni in incontri ufficiali. I Vigili del Fuoco sono stati presenti come parte delle misure di sicurezza e assistenza durante la manifestazione.

Mirabella Eclano, Sabato 18 aprile 2026 - In occasione del Vertice trilaterale dei Ministri dell’Interno di Italia, Francia e Germania, in svolgimento nel territorio di Mirabella Eclano nelle giornate del 17 e 18 aprile 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è impegnato nel.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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