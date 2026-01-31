Campania vertice del centrodestra per le elezioni comunali delle città capoluogo

Oggi a Napoli i leader di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati si sono incontrati per fare il punto sulle prossime elezioni comunali nelle città capoluogo della regione. I rappresentanti dei partiti hanno parlato delle alleanze e delle strategie da adottare, senza nascondere le differenze ma puntando a rafforzare il centrodestra in vista del voto. L'appuntamento segna un passo importante in vista delle amministrative.

"Oggi a Napoli si sono riuniti i vertici regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati per discutere delle elezioni comunali delle Città Capoluogo. Ribadendo la volontà di mettere in campo progetti politici unitari nel solco dell'esperienza di Governo Nazionale ed alternativi.

