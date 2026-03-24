IMSA Sebring 2026 gara folle negli USA | highlights retroscena e il caso Verstappen al Nürburgring

L’evento IMSA a Sebring, negli Stati Uniti, si è concluso con una competizione ricca di sorpassi e cambi di posizione. La gara ha visto coinvolti diversi piloti e squadre, con momenti di alta tensione e strategie studiate nei dettagli. Durante la stessa settimana, si sono verificati anche sviluppi legati a un caso relativo a un pilota al Nürburgring, che ha attirato l’attenzione degli appassionati.

L’America continua a regalare spettacolo e la gara IMSA di Sebring ne è stata l’ennesima conferma. Tra sorpassi, colpi di scena, strategie e momenti decisivi, lo show non è davvero mancato. A raccontare i passaggi più importanti della corsa ci sono Biagio Maglienti e Luca Pellegrini, con un’analisi completa dei momenti salienti della gara e tanti aneddoti legati al mondo delle competizioni endurance americane. Il valore aggiunto è proprio l’esperienza di Maglienti, profondo conoscitore dei campionati USA, capace di offrire dettagli, curiosità e chiavi di lettura che rendono ancora più affascinante il racconto di Sebring. Nel video c’è spazio anche per un accenno al Nürburgring, dove Max Verstappen si è imposto al volante di una Mercedes, in un risultato che ha inevitabilmente acceso l’attenzione degli appassionati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - IMSA Sebring 2026, gara folle negli USA: highlights, retroscena e il caso Verstappen al Nürburgring Articoli correlati Max Verstappen in pole al Nürburgring per NLS 2. Alle 12.00 la garaMax Verstappen firma la pole per la seconda prova stagionale del Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Il motorsport su Sky Sport nel 2026: al lavoro per la 24h di Le Mans, la 24h del Nurburgring e l’IMSAQuesta pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per... Aggiornamenti e contenuti dedicati a IMSA Sebring 2026 gara folle negli USA... Temi più discussi: IMSA, Porsche regna anche nella 12h Sebring. Ferrari trionfa in GTD; Sebring – Gara Porsche da record, Ferrari 1ª in GTD; IMSA | 12 Hours of Sebring 2026, la Gara: Porsche fa 2 su 2 vincendo con la #7, rimonta epica di Fuoco in GTD; IMSA | 12h di Sebring nel segno di Porsche con due doppiette, Ferrari trionfa in GTD. Ferrari vince a Sebring: primo successo per la 296 GT3 EvoUna grande rimonta di Antonio Fuoco consegna alla Ferrari 296 GT3 Evo la vittoria nella 12 Ore di Sebring, valida per il campionato IMSA ... motorbox.com IMSA | La Ferrari 296 GT3 EVO centra il primo storico trionfo a SebringCon una rimonta strepitosa, Fuoco ha regalato il successo alla Rossa #21 di AF Corse condivisa con Wadoux e Mann in Classe GTD al termine di una gara movimentata. E' la prima affermazione per la vettu ... it.motorsport.com LA PRIMA VITTORIA! La Ferrari 296 GT3 Evo scrive la storia a Sebring! Non c’era scenario migliore dei dossi di Sebring per la prima vittoria mondiale della nuova 296 GT3 Evo! Nel secondo round dell'#IMSA, i colori di AF Corse USA hanno brillato in classe - facebook.com facebook #IMSA | La Ferrari 296 GT3 EVO centra il primo storico trionfo a Sebring x.com